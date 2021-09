Kaag: D66 wil onderhandelen over doorstart huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

D66-leider Kaag en haar fractie stemmen in met het begin van formatie-onderhandelingen met VVD, CDA en ChristenUnie. De blokkade van gesprekken met de ChristenUnie in een vierpartijencombinatie is opgeheven. Het betekent een doorbraak in de kabinetsformatie die al bijna zeven maanden muurvast zit.

2021-09-30 12:05:51 DEN HAAG - D66-leider Sigrid Kaag geeft een korte verklaring tegenover de pers over het besluit dat de partij heeft genomen over de formatie. D66 wil toch gaan onderhandelen over een doorstart van het huidige kabinet met VVD, CDA en ChristenUnie. ANP SEM VAN DER WAL (beeld anp / sem van der wal)

Dat heeft D66-leider Kaag zojuist gezegd in een verklaring op het D66-partijkantoor. ‘De samenleving roept om positieve flexibiliteit en actie’, zei Kaag. ‘Daarom hebben wij de blokkade opgegeven. De keuze waarvoor D66 nu staat is: nieuwe verkiezingen of nieuwe onderhandelingen. Dan kiezen wij voor onderhandelen met VVD, D66, CDA en ChristenUnie.’ Kaag benadrukt dat zij wil gaan onderhandelen om een zo progressief kabinet mogelijk te maken. Woensdag voerde informateur Remkes de druk op de partijleiders op nadat hij tot de conclusie kwam dat een minderheidskabinet bestaande uit een combinatie van VVD, D66 en CDA niet zou werken. Ook bleek er weinig gevoeld te worden voor een extrapa..

