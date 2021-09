Partijen verlaten gesprek Remkes: alleen VVD, D66 en CDA blijven

Voorlopig blijven VVD, D66 en CDA nog wel even in overleg, is de verwachting van betrokkenen. Remkes wil woensdag nog "conclusies trekken" over de formatie van een kabinet. Op dit moment is volgens de informateur zowel een meerderheidscoalitie als een "traditioneel minderheidskabinet" niet meer mogelijk.

Deel dit bericht: