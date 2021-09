Na marathonsessie van 10 uur nog geen doorbraak in formatie

Den Haag

‘We hebben vandaag op een heel constructieve manier met elkaar gesproken’, aldus informateur Johan Remkes aan het einde van de avond. ‘Wij trekken woensdag definitieve conclusies.’ Remkes zei dat de coalities die door de vorige informateur Mariëtte Hamer zijn onderzocht, niet opnieuw op tafel komen. ‘Dat is een herhaling van zetten, dat gaan we niet doen.’ Over een regeringscoalitie van zes partijen zei Remkes: ‘In principe is in deze fase alles nog mogelijk.’

Ook de hoofdrolspelers Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) wilden na afloop weinig zeggen. Kaag zei dat er ‘heel intensief gesproken’ is, en dat ze heeft toegelicht waarom haar partij de blokkade tegen een kabinet met de ChristenUnie heeft opgeheven.



