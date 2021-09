Rutte zwaar beveiligd vanwege dreiging uit criminele circuit

Den Haag

Naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf bevestigden bronnen maandag aan diverse media dat de beveiliging is opgevoerd. In de omgeving van Rutte zouden ‘spotters’ zijn gezien, gelieerd aan criminele organisaties die voornamelijk in de cocaïnehandel zitten. Dergelijke verkenners zijn ook voor de aanslagen op misdaadjournalist Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum gesignaleerd.

Rutte zou extra zichtbare en onzichtbare beveiliging krijgen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Betrokken instanties als het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid onthouden zich van commentaar, zoals gebruikelijk bij beveiligingskwesties. Beken..

