Met haar vertrek bespaart Mona Keijzer het CDA een nieuw hoofdpijndossier

Mona Keijzer is maandag ook opgestapt als CDA-Kamerlid. Na haar kritiek op het coronabeleid wil ze geen splijtzwam in de fractie zijn, laat ze weten.

Den Haag

CDA-politica Mona Keijzer heeft haar partij een nieuwe, lastige episode bespaard, door maandag te vertrekken als Tweede Kamerlid. In een verklaring gaf Keijzer aan geen splijtzam te willen zijn. Zaterdag werd ze ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken, nadat ze in een interview met De Telegraaf had gezegd dat de invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca, ‘eigenlijk niet is uit te leggen’. Daarmee doorbrak ze de eenheid van het regeringsbeleid, juist op de dag dat het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd.

De CDA-fractie heeft Keijzer gevraagd om ook haar Kamerzetel op te geven. Door op dat verzoek in te gaan, lost Keijzer een mogelijk nieuw probleem voor het CDA op. In een cruciale fase van de formatie kan par..

