CDA’er Mona Keijzer verlaat ook de Tweede Kamer: ‘Ik wil geen splijtzwam zijn’

Den Haag

Het CDA heeft dat maandag in een verklaring bekendgemaakt. Zaterdag kreeg Keijzer ontslag als staatssecretaris, omdat ze zich in een interview met De Telegraaf kritisch had uitgelaten over het coronatoegangsbewijs. Ze vindt de invoering daarvan in bijvoorbeeld de horeca ‘eigenlijk niet uit te leggen’.

Volgens het CDA is het besluit tot haar vertrek uit de Tweede Kamer ‘in goed overleg’ genomen. Keijzer zelf laat weten dat ze door de Tweede Kamerfractie is gevraagd haar zetel op te geven. De vrijgekomen zetel zal worden ingenomen door Henri Bontenbal.

Keijzer zegt in haar verklaring dat ze het gevoerde coronabeleid niet meer kan rijmen ‘met mijn verstand en mijn geweten’, en vindt doorgaan daarmee geen optie. ‘We hameren namelijk ni..

