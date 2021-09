Voormalig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, jonkheer Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland, is overleden. Hij is 88 jaar oud geworden.

Den Haag

Dat heeft zijn familie in een overlijdensadvertentie in Trouw bekendgemaakt.

Beelaerts van Blokland kwam voort uit de CHU. Deze partij ging later op in het CDA. Hij begon zijn loopbaan op lokaal niveau als burgemeester van Wolphaartsdijk. Daarna werd hij burgervader van Vianen en Amstelveen. In 1977 trad hij toe tot het eerste kabinet-Van Agt.

Deze coalitie van CDA en VVD bleef tot 1981 zitten. Hierna werd Beelaerts weer burgemeester, ditmaal van Apeldoorn.

commissaris

Vier jaar later werd hij benoemd tot commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Dat bleef hij tot 1998. Beelaerts van Blokland is woensdag overleden in Utrecht. <

