Deal: 2,6 miljard extra uitgaven

Het demissionaire kabinet trekt op verzoek van de Tweede Kamer nog eens 2,6 miljard euro uit voor het verhogen van salarissen in de zorg en het onderwijs, het verlagen van de energierekening en voor extra budget voor politie en defensie.

Demissionair premier Mark Rutte voert in zijn werkkamer overleg met adviseurs over zijn strategie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Den Haag

Dat is de uitkomst van het tweedaagse debat over de plannen van het demissionaire kabinet voor volgend jaar. De aanpassing van de begroting is opgesteld door de ‘oude’ coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, en kan op een meerderheid rekenen. De partijen hopen op bredere steun van bredere steun van bijvoorbeeld PvdA, GroenLinks en SGP.

Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet een half miljard euro beschikbaar stelt om de beloning van basisschooldocenten op te trekken. Eenzelfde bedrag wordt vrijgemaakt om te voorkomen dat de energierekening volgend jaar te veel stijgt.

Om de woningnood te bestrijden trekt het kabinet nog eens een half miljard uit om de verhuurdersheffing te verlagen, waardoor woningcorporaties meer armslag ..

