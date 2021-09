Miljard euro verleidt de Kamer nog niet

Het blijkt lastig: een debat over grote politieke plannen, zonder dat er een volwaardig kabinet is. Telkens lopen de moeizame formatie en de plannen voor volgend jaar, door elkaar.

Den Haag

Veel vragen aan premier Mark Rutte zijn er niet, woensdag bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Of het moet het ‘schaamt u zich niet?’ van PvdA-leider Lilianne Ploumen zijn, over haar opvatting dat Nederland stilstaat omdat er nog steeds geen nieuwe regering is. Het belangrijkste debat van het jaar staat grotendeels in het teken van het ontbreken van een nieuw kabinet.

Er wordt in het debat gezocht naar een nieuw politiek evenwicht: wie heeft het op dit moment voor het zeggen? Gelegenheidscoalities in de Tweede Kamer? Of toch een nieuwe coalitie die er nog niet is? De ergernis over de politieke situatie is voelbaar. Bijvoorbeeld bij PvdA en GroenLinks, die ondanks hun gezamenlijke aanbod om te onderhandelen, het deksel op de ne..

