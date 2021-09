‘Vertrouwen kan snel terugkeren’

Premier Mark Rutte ontvangt op Prinsjesdag traditiegetrouw de schrijvende pers voor een groepsgesprek in het Torentje. Twaalf vragen over een demissionair kabinet op zoek naar steun en een formatie die snakt naar een doorbraak.

Demissionair premier Rutte tijdens de Troonrede. 'De verhouding met Sigrid Kaag is beter dan voorheen’, zegt hij over de kabinetsformatie.

Den Haag

Het vertrouwen in het kabinet en de politiek als geheel is gekelderd. Trekt u zich dat aan?

Een nieuw kabinet lijkt alleen niet in zicht.

‘Iedereen voelt de noodzaak om er snel uit te komen. En de persoonlijke verhoudingen zijn goed. Dat helpt ook. Er was een beetje gedoe en wat spanning tussen mij en Sigrid Kaag na haar toespraak, maar de verhoudingen zijn de afgelopen tien, veertien dagen weer helemaal goed. Beter dan daarvoor eigenlijk. Echt vanuit vertrouwen. We zijn het niet altijd eens, hebben intensieve gesprekken, maar het is zeer ontspannen.’

Wat is er dan gebeurd de afgelopen tien dagen?

‘Niks. Gewoon door hard samen te werken rond Afghanistan en onderwijl ook nog eens te kijken naar de bredere vraagstukken die er lig..

