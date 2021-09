Koning: ‘Veel onzekerheid, maar Nederland blijft een goed land om te leven’

‘Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante.’ De volledige tekst (inclusief beelden) van de Troonrede, uitgesproken door Koning Willem-Alexander in de Grote Kerk.

Koning Willem-Alexander leest op Prinsjesdag de Troonrede voor aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Grote Kerk. Naast hem koningin Maxima. Normaliter wordt de Troonrede in de Ridderzaal uitgesproken, maar omdat vanwege corona meer ruimte nodig was, werd voor het tweede jaar op rij uitgeweken naar deze locatie.

Leden van de Staten-Generaal,

Elke tijd is overgangstijd’, schreef de historicus H.W. von der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen. Toch is het heel verklaarbaar dat velen onze eigen tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Natuurlijk vanwege de coronacrisis, die ons leven nog altijd sterk beheerst. Vanwege grote binnenlandse thema’s, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt, vermindering van de stikstofuitstoot, kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en de bescherming en versterking van de rechtssta..

