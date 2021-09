Kamer richt vizier nu op de premier: oppositie roept Rutte ter verantwoording over Afghanistan

Den Haag

Honderden bedreigde mensen, onder wie Nederlanders, zitten nog vast in Afghanistan. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken (D66) en Bijleveld van Defensie (CDA) traden vorige week al af vanwege de affaire.

‘De achterblijvers in Kabul zijn niet geholpen met het aftreden van twee ministers. Ik wil weten wat dit kabinet doet om hen alsnog te helpen’, zegt Omtzigt, die vorige week zijn werk als kritisch Kamerlid heeft hervat nadat hij in de zomer was geveld door een burn-out.

Het voormalig CDA-kamerlid heeft maandag samen met Kati Piri (PvdA) een reeks nieuwe schriftelijke Kamervragen gesteld over de evacuatiepogingen in Afghanistan. Ook GroenLinks wil weten wat er nog wordt gedaan voor achterblijvers.

Zo willen de Ka..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .