Kamerlid Van Haga spant kort geding aan tegen LinkedIn

Haarlem

In het kort geding, dat woensdag dient bij de rechtbank in Haarlem, eist de politicus dat LinkedIn hem weer als lid toelaat op het netwerk. Volgens Van Haga zou zijn account zijn verwijderd omdat hij onder meer had gesteld dat mondkapjes niet helpen en dat de coronamaatregelen niet proportioneel zijn. Bij zijn verklaring over het nut van mondkapjes baseerde hij zich naar eigen zeggen op informatie van het RIVM. ‘Het is toch heel raar dat grote techbedrijven bepalen wat je mag vinden. Ik heb weleens kritiek gepost op het coronabeleid, het is ontzettend vervelend dat dit van LinkedIn niet mag. Het is een heel groot platform, waar politici handig gebruik van kunnen maken om contacten te onderhouden en te discussiëren met voor- ..

