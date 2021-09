‘Kijken wat we wél kunnen doen met z’n drieën’

Hilversum

Bij binnenkomst verklaarde Remkes dat het goed was ‘eens even wat langer de tijd nemen in deze ontspannen omgeving om primair over de ontstane situatie en over de inhoud te praten’. Hij benadrukte dat de inhoud nog steeds voorop staat. Volgens Remkes’ voorganger, Mariëtte Hamer, is de inhoud niet het probleem, maar de persoonlijke verhoudingen. De onderlinge relatie tussen Rutte en Kaag is ‘een heel stuk beter’, verklaarde VVD-partijleider Mark Rutte desgevraagd. Vooral de afgelopen tien dagen loopt het contact soepeler. Dat volgt op ‘wat gedoe in de afgelopen weken’. Naar verluidt boterde het zeer slecht tussen de twee liberale partijleiders. In een lezing haalde Kaag bijna twee weken geleden nog eens hard uit naar Rutte en die..

