‘Subsidie aan christelijke hulpverleningsorganisatie Siriz was verboden staatssteun’

Den Haag

Tegen de ambtelijke adviezen in besloot demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis door te gaan met de regeling, die het gevolg was van een politieke deal uit 2013 tussen het toenmalige kabinet Rutte II en SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Laatstgenoemde besloot het kabinet aan een meerderheid te helpen voor goedkeuring van de Rijksbegroting in de Eerste Kamer, in ruil voor steun in de Tweede Kamer om Siriz jaarlijks anderhalf miljoen euro subsidie te verlenen. Het geld werd onder meer gebruikt voor het geven van voorlichting. Zo kon de SGP ‘ook op ethisch vlak’ iets binnenhalen, zo vatte een ambtenaar het later samen in een interne nota. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad, mede op basis van stukken d..

