Oud-CDA’er Pieter Omtzigt keert als eenmansfractie terug naar de Tweede Kamer

Maanden zat hij thuis met een burn-out, maar woensdag keerde Pieter Omtzigt terug naar de Tweede Kamer, voor het debat over de evacuaties vanuit Kabul. Rustig starten, dat was de bedoeling, tweette hij vooraf. En achteraf: Zo zag het de hele morgen eruit. Dat was helaas niet gemakkelijk. Het idee van een rustige eerste inhoudelijke werkdag met beperkte staf nu viel toch wel een beetje in het water met veel cameras.

Rustig starten, misschien is het een tikkeltje naïef om te denken dat dat een haalbare kaart is, als held van de toeslagenaffaire, stemmenkanon – 340.000 voorkeurstemmen – en (tijdelijk) middelpunt van de formatie. En hij wist dat ook wel, diep vanbinnen. ‘Normaal zou je na een burn-out rustig beginnen, met halve dagen, maar dat kan hier moeilijk’, zei hij op zijn nieuwe werkkamer.

Hij wil zich richten op het herstellen van het evenwicht tussen de overheid en de burgers. Dus vroeg hij in het debat over de evacuaties vanuit Kabul - waar hij als afsplitser maar twee minuten spreektijd had - naar de eindverantwoordelijke. En nadat minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag een verhaal had opgehangen over meerdere ministeries en overlegstructuren: ‘Daar verlies je elke oorlog mee, daar gaat elke evacuatie mee mis. Les één: er is iemand eindverantwoordelijk. In een crisissituatie afhankelijk zijn van overlegstructuren, dat heeft uren, dagen vertraging opgeleverd. Duitsland had daar helikopters, Noorwegen reed met busjes door de stad, en Nederland liep te vergaderen.’

Hij is er weer, Pieter Omtzigt. ◀