‘Overvallen’ Bijleveld kiest alsnog voor aftreden – een dag na Sigrid Kaag

Het vertrek van CDA-defensieminister Ank Bijleveld is de zoveelste aderlating voor het demissionaire kabinet, dat zich hortend en stotend een weg naar de finish worstelt. De nasleep van het Afghanistandebat heeft opnieuw de onderlinge verhoudingen geschaad tussen VVD, D66 en CDA – juist nu de drie partijleiders een weekendje weg gaan.

Den Haag

Van premier Mark Rutte had ze niet hoeven te vertrekken, liet hij weten. Het was haar eigen keus, zeiden ook CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Er was geen politieke druk uitgeoefend, bezwoer tenslotte Ank Bijleveld zelf.

Toch was het met grote en openlijke tegenzin dat politiek veteraan Bijleveld vrijdagmiddag haar ambt als minister van Defensie neerlegde. Daarover deed ze niet geheimzinnig. ‘Ik wilde doorgaan’, zei ze in een korte verklaring. ‘Doorgaan om de taak af te maken waarvoor ik sta. Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daarom kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen.’

‘verbaasd’

Niemand op het..

