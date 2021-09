Omtzigt deelt tik uit aan Hoekstra en Rutte en pleit voor minder nadruk op beeldvorming

In een eerste lezing sinds zijn terugkeer in de Tweede Kamer, haalt oud-CDA’er Pieter Omtzigt hard uit naar zijn voormalige partijleider Wopke Hoekstra en naar demissionair premier Mark Rutte. ‘De beeldvorming gaat boven alles’, zei Omtzigt over ‘de huidige politieke cultuur die ontstaan is onder premier Rutte’.

Amsterdam

De eerder dit jaar vrijgegeven notulen van de ministerraad laten volgens Omtzigt zien dat tijdens de toeslagenaffaire niet wordt gesproken over ‘de reële problemen van de toeslagenslachtoffers’, maar eerder over ‘het sensibiliseren van niet nader te noemen Kamerleden’. Hij verwijst daarmee naar een uitspraak van Hoekstra, die in de ministerraad benadrukte dat het CDA vaak heeft geprobeerd Omtzigt te ‘sensibiliseren’.

Omtzigt is ook verontwaardigd dat Hoekstra en Rutte als fractievoorzitter in de Kamer zitten, terwijl ze ook demissionair bewindspersoon zijn. ‘Iedere voetbalspeler weet dat hij een onafhankelijke scheidsrechter nodig heeft, maar in Den Haag is jezelf controleren nooit een probleem’, zegt hij over de rol van de Kamer..

