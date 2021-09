Aanpak pro-anacoaches blijft onduidelijk

Den Haag

Dat bleek donderdag tijdens een debat van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid over kindermisbruik en seksueel geweld. Via pro-anawebsites – waar anorexia wordt verheerlijkt – proberen zogeheten ‘coaches’ jonge meisjes met anorexia over te halen naaktfoto’s te sturen of seksueel te misbruiken in ruil voor begeleiding bij het afvallen. Deze praktijk werd medio mei 2019 al aan de kaak gesteld door het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) die er onderzoek naar had gedaan met lokprofielen. Begin maart 2020 werd het eindrapport aan de Tweede Kamer aangeboden. Al direct in 2019, toen de tussentijdse bevindingen publiek werden, liet minister Ferd Grapperhaus weten zich er ‘persoonlijk’ voor in te zetten om het..

