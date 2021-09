ChristenUnie steunt motie van afkeuring tegen demissionaire ministers Kaag en Bijleveld

De ChristenUnie steunt de motie van afkeuring tegen de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) vanwege hun optreden bij de evacuatie in Afghanistan. Daar is nu hoogstwaarschijnlijk een Kamermeerderheid voor.

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan.

Den Haag

De ChristenUnie zegt dat de bewindspersonen te laat in actie zijn gekomen. De Tweede Kamer heeft het kabinet voor de zomer al opgeroepen maatregelen te nemen ‘voor het in veiligheid brengen van mensen die in Afghanistan voor ons land werkten’, aldus ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder. ‘De urgentie die de Kamer wel voelde, blijkt door de verantwoordelijke bewindspersonen heel lang - té lang - niet voldoende te zijn gevoeld.’ Oproepen van de Kamer om tolken en later ook anderen te evacueren ‘zijn onvoldoende uitgevoerd’.

Volgens Ceder is gebleken dat het kabinet in januari al informatie kreeg waaruit bleek dat Afghanistan onvermijdelijk in handen van de Taliban zou vallen. De informatie is volgens hem niet met de Tweede Kamer gedeeld. ..

