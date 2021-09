Fiasco in Afghanistan eindigt in politiek drama: Kaag en Bijleveld riskeren motie van afkeuring

Een humanitair fiasco was het al, maar nu ontwikkelt de chaotische evacuatie uit Kabul zich ook in rap tempo tot een politiek hoofdpijndossier voor de betrokken bewindslieden Kaag, Bijleveld en Broekers-Knol.

Den Haag

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken was woensdagavond de eerste die voorzichtig het boetekleed aantrok. ‘We hebben gehandeld op basis van verkeerde aannames. Dat is bitter. Ik vind dat vreselijk’, zei Kaag tegenover een zeer verontwaardigde Kamer. Na bijna drie uur touwtrekken volgt de gewetensvraag van SGP’er Chris Stoffer: of de minister wel genoeg in de spiegel gekeken heeft? ‘Het boetekleed ontsiert de vrouw niet’, zegt Kaag. ‘We hebben fouten gemaakt, dat spijt mij.’

Maar de D66-minister benadrukte direct ook dat de schuld van de misgelopen evacuatie niet geheel bij haar ligt: de snelle opmars van de Taliban heeft volgens haar iedereen verrast, ‘inclusief de Taliban zelf’. Ook de zwakte van de Afghaanse strijdkrachten is vol..

