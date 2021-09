Remkes haalt de gesprekken over minderheidskabinet weg van Binnenhof

Den Haag

Remkes maakte dit woensdag bekend na gesprekken met een reeks kleinere partijen.

De informateur wil met Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en hun secondanten verder praten over de vorming van een minderheidskabinet. Het ziet ernaar uit dat de partijen de uitnodiging zullen accepteren. ‘Het wil weleens helpen om langere tijd met alle spelers, zoals ze nu in beeld zijn, rond de tafel te zitten.’

Volgens Remkes is het een logische vervolgstap om de komende dagen vooral te onderzoeken of er inhoudelijk tot een akkoord is te komen. ‘We gaan verkennen of er vanuit de inhoud sprake kan zijn van een vruchtbare samenwerking tussen VVD, D66 en CDA, zonder dat daarmee nu al een combinatie van partijen wordt bepaald’, al..

