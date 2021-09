Omtzigt doet ‘het rustiger aan’

Pieter Omtzigt (rechts op de foto), een van de bekendste leden van de Tweede Kamer, is terug in het parlement. Woensdag was zijn eerste Kamerdag in maanden. Hij kampte met een burn-out. ‘Ik ga proberen het de komende tijd iets rustiger aan te doen’, zei de oud-CDA’er. In juni zegde Omtzigt zijn CDA-lidmaatschap op en nu gaat hij verder als onafhankelijk Kamerlid. Vrijdag zal hij uit de doeken doen waar hij zijn aandacht op zal richten. <