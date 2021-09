Kamer woedend op kabinet over Afghanistan: ‘De vertrouwensvraag ligt op tafel’

Voorafgaand aan het uitgestelde Kamerdebat over de chaotisch verlopen evacuatie van Nederlanders en Afghanen uit Kabul is er groot chagrijn merkbaar. Kamerleden zijn woedend dat zij in de Volkskrant moesten lezen dat de ambassade maandenlang vergeefs vroeg om de evacuatie van lokale personeelsleden.

Kamerleden vragen een schorsing van het debat aan, tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan.

Het debat dat woensdag om 11.30 uur zou beginnen is voorlopig uitgesteld nadat bijna alle partijen een verzoek tot uitstel en een verzoek tot meer informatie hadden gesteund van Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Jasper van Dijk (SP). De Kamer wil dat het demissionaire kabinet eerst alle communicatie tussen de post in Kabul en Den Haag openbaart aan het parlement.

Brede steun was er aanvankelijk ook voor het verzoek van het teruggekeerde Kamerlid Pieter Omtzigt om namens de Defensiecommissie inzage te krijgen in het draaiboek voor de evacuatie uit Kabul (inclusief het worst-case-scenario en de aanpassingen die daarop zijn gemaakt) en wat er met Frankrijk en over Frankrijk is gecommunic..

