Kamerleden kunnen niet zomaar minister of staatssecretaris worden in een demissionair kabinet. Zij moeten hun Kamerzetel dan opgeven. Dit heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten door een motie van SP-Kamerlid Renske Leijten aan te nemen.

Den Haag

Daarmee wordt een ruzie beslecht over drie Kamerleden die na de verkiezingen staatssecretaris werden in het demissionair kabinet-Rutte III. Bij een zogenoemde hoofdelijke stemming waarbij elk Kamerlid zelf zijn stem uitbrengt, stemden 130 Kamerleden voor en één tegen. Een SGP-Kamerlid, nota bene mede-indiener van de motie, stemde per ongeluk tegen. Negentien Kamerleden waren afwezig. Volgens de Grondwet kunnen demissionaire bewindslieden wel Kamerlid zijn, maar dan gaat het om bewindslieden die voor de verkiezingen al lid van het kabinet waren. Over Kamerleden die na de verkiezingen toetreden tot een demissionair kabinet zegt de Grondwet niets. De Kieswet verbiedt echter dubbelfuncties.

Premier Rutte en Kamervoorzitter Vera Bergka..

