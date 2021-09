SGP organiseert themabijeenkomst: M of V op je paspoort - eigen keuze of niet?

Den Haag

Wie zijn geslacht op de geboorteakte wil wijzigen, moet tot nu toe een verklaring hebben van een arts of psycholoog die bevestigt dat je een weloverwogen besluit neemt. Wat het kabinet betreft, gaat die eis vervallen. Zo’n deskundigenverklaring zou weinig toevoegen, want uiteindelijk kan niemand voor een ander bepalen of je je man of vrouw voelt, en bovendien zouden mensen hun gegevens in de burgerlijke stand niet lichtvaardig laten aanpassen.

Maar wat botste, bij een themabijeenkomst die de SGP maandag organiseerde, is of je hierbij uitgaat van de keuze van een autonoom persoon, of dat mensen ook rekening moeten houden met wat hun omgeving ervan vindt. Het eigen gezin, bijvoorbeeld. Wordt het geen rommeltje, als je bij de burgerl..

