CDA’ers hervinden een sprankje hoop en zetten direct inhoudelijk de koers uit

Den Bosch

‘Ellende, verlossing en dankbaarheid.’ Hugo de Jonge, demissionair coronaminister, greep zaterdagmiddag voor een samenvatting van het CDA-congres terug op zijn protestantse wortels. ‘Die ellende konden we ’s ochtends bespreken, dat was belangrijk. Maar daarna was het ook tijd om weer vooruit te kijken.’

Want dat zag je na afloop van het veelbesproken CDA-congres duidelijk op de gezichten van partijprominenten: opluchting. Na een politiek rampjaar was deze cruciale en spannende bijeenkomst goed verlopen, of nou ja, het was vooral niet fóút gegaan. Dat zat in kleine dingen: het digitaal stemmen lukte in één keer – de chaotische stemmingen bij het roemruchte congres van 2010 is nog niemand vergeten. Maar veel belangrijker: ondanks a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .