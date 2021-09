‘Is een T-shirt met ‘NOS is fake nieuws’ nou zo erg?’ Kamer debatteert over grimmig klimaat voor journalisten

Geweld tegen journalisten is onaanvaardbaar, vindt de voltallige Tweede Kamer. Maar Kamerleden moeten ook in de spiegel kijken. Vooral die van PVV, Forum voor Democratie en DENK, vinden de overige partijen. ‘Uw woorden maken journalisten vogelvrij.’

Den Haag

Uitzonderingen daargelaten, twitterde PVV-leider Geert Wilders in juni, zijn journalisten ‘gewoon tuig van de richel’. Volgens GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet is zo’n tweet reden ‘om elkaar aan te spreken op ongepaste uitingen’, zei zij donderdag in een Kamerdebat met de demissionaire bewindslieden Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Mona Keijzer (Economische Zaken) over agressie tegen en bedreiging van journalisten. ‘Dit kan zo niet.’

Ellemeet vroeg het debat dit voorjaar aan, nadat bureau I&O Research in een onderzoek had vastgesteld dat acht op de tien van de ondervraagde journalisten weleens met (de dreiging van) geweld te maken krijgen. In een vergelijkbaar onderzoek uit 2017, Een dreigend klimaat, ..

