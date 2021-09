Demissionair kabinet verhoogt kinderbijslag niet en gaat tegemoetkoming voor ouders komende jaren bevriezen

Den Haag

Dat blijkt uit een brief die demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Normaal stijgt de kinderbijslag ieder jaar mee met de prijzen, maar het kabinet wil de tegemoetkoming voor ouders in 2022 en 2023 bevriezen en in 2024 slechts beperkt laten toenemen. Op die manier wil het kabinet honderd miljoen euro vrijmaken om de dienstverlening van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank te verbeteren. Verschillende partijen in de Kamer vinden echter dat die extra uitgaven niet gefinancierd moeten worden door de kinderbijslag niet te verhogen.

Wiersma wijst erop dat het extra geld voor de uitvoeringsorganisaties onderdeel is van een groter pakket maatregelen, waaro..

