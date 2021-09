Rutte: bezoek van Santokhi ‘echt historisch’

Den Haag

‘We willen intensieve samenwerking’, verklaarde Santokhi. Er is afgesproken om de samenwerking op gebied van veiligheid en justitie uit te breiden, net als op het terrein van de landbouw. Ook gaat Nederland de voormalige kolonie helpen om steun te krijgen van het IMF. De relatie is ‘volledig hersteld’, oordeelde de president.

De betrekkingen waren tussen 2010 en 2020 sterk bekoeld toen Desi Bouterse president was. Hij pleegde in 1980 een staatsgreep en was twee jaar later betrokken bij de Decembermoorden. In Nederland is hij veroordeeld wegens drugshandel. ‘De naam Bouterse is in het hele gesprek niet gevallen’, zei Rutte.

De Tweede Kamer wil dat koning Willem-Alexander dit jaar nog op staatsbezoek naar Suriname gaat. De Kamer nam ..

