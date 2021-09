Informateur Remkes is duidelijk: ‘Als dit de houding blijft, ben ik er snel klaar mee’

Den Haag

‘Als dit de houding blijft, ben ik er snel mee klaar’, zei Remkes woensdagmiddag nadat hij van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp officieel de opdracht had aangenomen om de volgende fase in de formatie te begeleiden. De VVD-coryfee is meteen begonnen met zijn klus. Achtereenvolgens sprak hij met Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, de leiders van VVD, D66 en CDA. Dat zijn de drie partijen waarmee hij een minderheidskabinet moet proberen te vormen, zoals de Tweede Kamer hem dinsdagavond officieel vroeg in een motie.

Remkes benadrukte dat dat inderdaad het eerste doel van zijn zoektocht wordt. Toch sluit hij niet uit dat er nog meerderheidsopties te vinden zijn. Daarom praat hij donderdag ook met de leiders van PvdA, GroenLi..

