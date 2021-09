Oud CU-politicus Kars Veling: ‘Democratie is niet ingewikkeld voor tieners’

Heerenveen

Waarom heeft u dit boek geschreven?

‘Acht jaar geleden liet ProDemos het spel Democracity produceren. In die tijd was ik directeur van deze organisatie die onder meer met cursussen en lesmaterialen uitlegt hoe de democratie en de rechtsstaat werken. Democracity is een spel waarbij leerlingen hun ideale stad inrichten, in de raadszaal van een gemeentehuis. Kinderen kiezen om beurten een voorziening, bijvoorbeeld een politiebureau of een kerk, en discussiëren en stemmen vervolgens over welk gebouw er in de stad komt. Maar dat is een te simpel model van de democratie. Alsof democratie alleen maar zou gaan over de voorkeuren van mensen. De democratische rechtsstaat is complexer, minderheden moeten ook worden gehoord en de meerderhei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .