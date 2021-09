Voorzitter Bergkamp opent tijdelijke Tweede Kamergebouw en hoopt op nieuwe werkwijzen

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft het tijdelijke Tweede Kamergebouw dinsdag officieel geopend. Het Binnenhof wordt gedurende een periode van minstens 5,5 jaar verbouwd en tot dat klaar is, zit de Tweede Kamer in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bergkamp hoopt dat in het nieuwe gebouw ook nieuwe werkwijzen ontstaan, waarvan zij hoopt dat ze leiden tot meer ‘transparantie’ en ‘dualisme’. Het gebouw zelf noemt ze ‘spannend, nieuw en fris, maar anders dan het Binnenhof’. Ze haalde de beroemde Britse premier Winston Churchill aan, die zei ‘wij vormen onze gebouwen en daarna vormen onze gebouwen ons’.

Bergkamp hoopt later terug te kijken op de periode in het nieuwe gebouw als een van verandering. ‘Laten we de rivier door kabbelen, of hebben we een steen verlegd? Ik hoop het laatste. Alle goeds nemen we mee.’

Niet iedereen is even goed te spreken over het nieuwe gebouw. Politici, journalisten en bez..

