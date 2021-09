CDA-bestuur steunt oproep tegen voltooid leven

Het partijbestuur van het CDA steunt een resolutie van leden tegen de wet voltooid leven, waarover zaterdag wordt gestemd op het congres. De initiatiefnemers roepen CDA-Kamerleden op zowel in het parlement als in een toekomstige regering nooit ‘mee te werken aan invoering’ van die plannen.

Den Haag

Volgens de CDA-leden is voltooid leven ‘onverenigbaar’ met de grondbeginselen van de partij. Op zo’n punt kunnen tijdens de kabinetsonderhandelingen dan ook geen compromissen worden gesloten, staat in de resolutie. CDA-parlementariërs worden opgeroepen ‘nu en in de toekomst’ niet mee te werken aan de invoering van de wet voltooid leven. Zaterdag wordt op het CDA-congres in Den Bosch gestemd over de resoluties. Nu het bestuur zich achter de oproep heeft geschaard, is de kans groot dat een forse meerderheid van de leden eveneens steun zal uitspreken.

Als het congres inderdaad vóór stemt, laat dat volgens mede-initiatiefnemer Gerben van Voorden – raadslid in Hilversum – zien dat ‘deze kernwaarden’ wel degelijk belangrijk zi..

