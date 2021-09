CU-leider Segers haalt uit in formatie van angst en wantrouwen: ‘PvdA en GL wilden ons lozen’

Het is net als bij de verhuizing van de Kamer: tot nu toe schuiven de partijen alleen dozen heen en weer, alsof de problemen van kiezers niet bestaan. Het eerste debat van de Tweede Kamer gaat over de formatie.

Den Haag

Het eerste debat op de nieuwe locatie van de Tweede Kamer gaat vandaag over de vastzittende kabinetsformatie. Kamerleden en medewerkers die ronddwalen tussen de verhuisdozen, dat is ook ongeveer het beeld van de formatie: sinds de verkiezingen is bijna een half jaar verstreken, maar veel verder dan het onderling heen en weer schuiven van wat dozen zijn de politici niet gekomen. Het is een soort kwartet: ‘jullie moeten fuseren, maar dan nog willen wij jullie liever niet’ en ‘als wij niet mogen met links, mogen jullie niet met de ChristenUnie’.

Vandaag zal VVD-coryfee Johan Remkes worden aangewezen als nieuwe informateur. Hij zal de optie van een minderheidskabinet moeten onderzoeken, bestaande uit VVD, D66 en CDA – of een combinati..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .