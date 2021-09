Raad van State: Kamerzetel staatssecretaris niet ongrondwettelijk

Dat drie staatssecretarissen in het demissionaire kabinet zijn benoemd terwijl ze Kamerlid zijn gebleven, is niet in strijd met de grondwet. Dat heeft de Raad van State geconcludeerd.

Den Haag

Maar de belangrijkste adviseur van de regering is evenwel kritisch op de benoemingen en zegt dat ‘de gang van zaken uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig is’.

Volgens de grondwet mag iemand niet tegelijkertijd Kamerlid en bewindspersoon zijn. In artikel 57 staat wel een uitzondering: als een minister of staatssecretaris demissionair is in de aanloop naar Kamerverkiezingen, en vervolgens wordt gekozen, is de dubbelfunctie tijdelijk toegestaan, tot er een nieuw kabinet op het bordes staat. Maar de Kamerleden Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) zijn na de verkiezingen benoemd. Toen had het kabinet in zijn geheel al ontslag aangeboden, maar zij zelf niet. Volgens de Raad van State is er ‘o..

