VVD’er Johan Remkes moet de formatie uit het slop trekken

Den Haag

Naar alle waarschijnlijkheid kan Remkes (70) volgende week aan de slag als nieuwe informateur. Vandaag biedt Hamer haar eindverslag aan en in de loop van volgende week debatteert de Kamer over de mislukte pogingen om tot een stabiele meerderheidscombinatie te komen. Dan stemt de Kamer over de voordracht van Remkes om de boel uit het slop te trekken.

Remkes’ taak is dan niet eenvoudig. Het wordt al een klus om de kemphanen VVD, CDA en D66 ertoe over te halen samen een minderheidskabinet te vormen met twee of drie partijen. En voor welke minderheid ook wordt gekozen, ze zal steun moeten vergaren bij een chagrijnige, sterk versplinterde oppositie. De onderlinge relaties zijn de afgelopen vijf maanden sterk verzuurd. Ook in het masser..

