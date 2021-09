Meerderheid van de CU-stemmers wil door met de huidige coalitie

Ondanks de politieke impasse waarin de formatie is beland, geven kerkgaande CU-stemmers nog steeds de voorkeur aan kabinetsdeelname met VVD, D66 en CDA. Het voorstel van CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers – een minderheidskabinet zonder zijn partij – kan op weinig steun rekenen.

Partijleiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Mark Rutte (VVD) na afloop van een gesprek over de formatie.

Den Haag

Als de ChristenUnie zich opnieuw bij een coalitie van VVD, CDA en D66 voegt, heeft de partij meer invloed op regeringsbeleid, redeneert de achterban. Daarnaast heeft Nederland snel een nieuw kabinet nodig en moet de ChristenUnie daarvoor haar verantwoordelijkheid nemen. Een ruime meerderheid van CU-kiezers is daarom vóór voortzetting van de huidige coalitie, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlands Dagblad en het EO-radioprogramma Dit is de Dag.

De meeste kerkgaande CU-stemmers hopen dat hun partij hoe dan ook gaat meeregeren: slechts 15 procent van de ondervraagden wijst op voorhand naar de oppositiebankjes. Toch verwacht een stemmer dat de ChristenUnie als oppositiepartij ‘beter aan haar profiel kan werken’ ..

