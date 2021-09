Iedereen krijgt schuld in Den Haag

Vijf maanden na de verkiezingen is de kogel door de kerk: het lukt de zes formatiekandidaten niet om een meerderheidskabinet te vormen. Verbitterd en verwonderd kijken de hoofdrolspelers terug op de afgelopen maanden. Allemaal geven ze elkaar de schuld.

Den Haag

Wat hebben we de afgelopen zomer zitten doen, vraagt een D66’er zich af. ‘Ik had niet gedacht dat het zo cynisch zou zijn’, aldus een GroenLinkser. Een prominente PvdA’er: ‘Het is genant.’

D66, PvdA en GroenLinks hadden graag een progressief blok gevormd in de kabinetsformatie. Zaterdag bekrachtigden PvdA en GroenLinks hun samenwerking, maar dat heeft de bezwaren bij Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) niet weggenomen. Dinsdag gooiden de leiders van VVD en CDA definitief de deur dicht voor een meerderheidskabinet met links, terwijl D66-leider Kaag bekendmaakte dat zij definitief niet met de ChristenUnie wil praten over kabinetsdeelname.

Alleen een minderheidskabinet is nu nog een optie om op korte termijn nieuwe verkiezingen t..

