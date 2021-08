Vraagtekens bij vertrek minister Van Nieuwenhuizen naar energiebranche

De voortijdige overstap van minister Cora van Nieuwenhuizen (58) van Infrastructuur en Waterstaat komt haar in Den Haag op kritiek te staan. Van Nieuwenhuizen is de negende bewindspersoon uit de regering Rutte III die aftreedt voor het einde van de regeertermijn.

Den Haag

Van Nieuwenhuizen wordt voorzitter van Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven en een van de organisaties die in Den Haag lobby bedrijft namens de energiesector. Ze begint per 1 oktober in haar nieuwe functie. Barbara Visser, nu nog staatssecretaris van Defensie, volgt haar op. De portefeuille van Visser wordt waargenomen door minister van Defensie Ank Bijleveld.

De felste kritiek op de overstap van Van Nieuwenhuizen kwam van Esther de Lange, europarlementariër voor het CDA. ‘Sorry, ik vind dit dus niet kunnen’, reageerde ze op Twitter. ‘Je neemt je verantwoordelijkheid serieus en maakt je job af.’ De Lange verwees ook naar de afkoelperiode van achttien maanden die in Brussel geldt: gedurende achttien maanden ..

