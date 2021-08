Cora van Nieuwenhuizen (VVD) stapt op als minister van Infrastructuur, wordt lobbyist voor energiesector

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) stapt op. Ze wordt per 1 oktober voorzitter bij brancheorganisatie Vereniging Energie-Nederland. Haar partijgenoot Barbara Visser, voorheen staatssecretaris van Defensie, volgt haar op.

Een van de belangrijkste dossiers die het ministerschap van Van Nieuwenhuizen domineerden, was de stikstofcrisis. Die ontstond in 2019, toen de Raad van State oordeelde dat bij het uitgeven van vergunningen onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van stikstofuitstoot op natuurgebieden. Hierdoor liep onder meer de bouw van woningen vertraging op.

Ook zette Van Nieuwenhuizen zich in voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De opening van het nieuwe deel is herhaaldelijk uitgesteld, mede doordat ook hiervoor een natuurvergunning nodig bleek vanwege de stikstofuitstoot. Dit dossier is na de val van het kabinet doorgeschoven naar de volgende regeringsploeg.

Ze trad in 2017 aa..

