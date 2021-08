Kabinet trekt steunmaatregelen in, op naar volgende hoofdstuk: de eindafrekening

Demissionair Minister Stef Blok van Economische Zaken (VVD), demissionair Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) en demissionair Minister Wopke Hoekstra van Financi‘n (CDA) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het economisch steunpakket. De steun- en herstelpakketten zijn bedoeld om noodlijdende bedrijven te helpen om de coronacrisis door te komen. ANP BART MAAT

Den Haag

Alle generieke steunmaatregelen, waaronder de loonsubsidie (NOW), de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) en zelfstandigenregeling (Tozo), komen per oktober te vervallen. Ondernemers in de evenementensector kunnen wel een beroep blijven doen op het garantiefonds van de overheid. Daarnaast komt er nog een compensatieregeling voor de nachthoreca, omdat die naar verwachting ook na 1 oktober dicht moet blijven.

Volgens het demissionaire kabinet is het verantwoord en zelfs noodzakelijk om de steun te stoppen nu de beperkende coronamaatregelen goeddeels zijn opgeheven. Doorgaan zou het economisch herstel in de weg zitten. De afbouw van de miljardensteun wordt sinds vorige zomer gepredikt, maar in plaats daarvan werd het pakket de a..

