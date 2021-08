‘Rutte en Hoekstra weigerpolitici in de formatie’

De partijleden moeten zich nog uitspreken, maar Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) zijn vastbesloten om als één team te onderhandelen over de vorming van Rutte IV. In hun eerste gezamenlijke interview praten de twee partijleiders over de slepende formatie en de twijfels in eigen kring. ‘Als er opnieuw een rechts kabinet komt, gebeurt er weer vier jaar niks.’