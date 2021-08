Nieuwe begroting opstellen wordt een relaxte klus

Den Haag

Minister Wopke Hoekstra van Financiën kan de komende maand lekker relaxed een begroting in elkaar draaien. Het onweer van vorig jaar is helemaal omgeslagen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vrijdag het fundament voor een optimistische Miljoenennota gelegd. De rekenmeesters van de Bezuidenhoutseweg presenteren een economische raming die alwéér beter is dan de vorige. Het Planbureau verwacht de komende anderhalf jaar meer economische groei, meer koopkracht, minder werkloosheid en een kleiner begrotingstekort dan eerder werd aangenomen.

De Nederlandse economie groeit dit jaar met bijna 4 procent, denkt het Planbureau – maar liefst 0,6 procentpunt hoger dan de raming van twee maanden geleden. De krapte op de arbeidsmarkt houdt voor..

