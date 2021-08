PvdA en GroenLinks gaan als één team de formatie in, maar ‘niet voor Rutte’

Den Haag

Nee, ze gaan niet samen optrekken tijdens de formatie om de VVD tegemoet te komen. ‘We doen dit omdat we erin geloven en het zelf willen’, zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen. GroenLinks-voorman Jesse Klaver: ‘Het vertrouwen en plezier in onze samenwerking is gegroeid. Dat heeft ons hier gebracht.’

Volgens de twee linkse leiders is het ‘eigenlijk heel logisch’ om met één onderhandelingsteam aan te schuiven bij VVD, D66 en CDA. ‘Op deze manier staan we veel en veel sterker’, meent Klaver. ‘Ze kunnen ons niet uit elkaar spelen, wat wel kan als je alles afzonderlijk voorbereidt.’

De twee linkse leiders moeten wel nog wat scepsis bij de eigen achterban zien te overwinnen. Donderdag lekte via anonieme bronnen uit dat VVD en D66 een fusie ..

