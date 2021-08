Eigen bijdrage toegangstest nog geen uitgemaakte zaak

Den Haag

Maar in de Tweede Kamer klinkt veel kritiek op de eigen bijdrage en is het maar zeer de vraag of een meerderheid dit plan van het kabinet wil steunen. Vanaf 20 september wordt het verplicht voor bezoekers van horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en culturele bijeenkomsten om bewijs van een negatieve test of vaccinatie te tonen, als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn.

Daar op termijn een eigen bijdrage aan verbinden, vindt coronaminister Hugo de Jonge geen vorm van directe of indirecte vaccinatiedwang, zei hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer. Dat zou volgens hem het geval zijn als alleen een vaccinatiebewijs toegang verschaft. Hij noemde als mogelijke eigen bijdrage een bedrag van 7,50 euro. Maar PVV-voorman Geert Wilders vindt een eigen bijdrage ‘een vorm van drang die we niet zouden moeten willen’. Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid sluit een eigen bijdrage niet principieel uit, maar vindt dat nog niet alles op alles is gezet om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. De VVD en D66 zien wel wat in een eigen bijdrage. Coalitiegenoot ChristenUnie ziet het niet zitten, zolang de gedragseffecten van zo’n stap onduidelijk zijn. <