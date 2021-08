Nieuw Kamerlid Caroline van der Plas (BBB): ‘Ik ben heel principieel’

Bijna zestig nieuwe Tweede Kamerleden zijn in een chaotische politieke werkelijkheid beland. Stemmen over het wegsturen van de premier, coronamaatregelen in de Kamer, impasse in de formatie en scheurende partijen … Hoe beleven deze politici hun eerste maanden in het parlement? Vandaag: Caroline van der Plas (BBB).

Hoe heeft u de periode sinds de verkiezingen ervaren?

‘Het feit dát we die ene zetel wonnen, was al heel bizar – nou ja, wij hadden er eigenlijk wel op gerekend, maar het is toch heel bijzonder als het dan echt zo is. De dag na de verkiezingen was een gekkenhuis. Iemand op onze kandidatenlijst had mij gevraagd: ‘Caroline, vind je het leuk om met de trekker naar Den Haag te gaan?’ Ik zei natuurlijk ja. Dat was een mooie stunt. De pers stond in rijen te wachten. Maar als je dan komt aanrijden en het Tweede Kamergebouw ziet, is het allermooiste gevoel dat het ons gewoon écht is gelukt.’

Dan bent u opeens Kamerlid.

‘Ja, bizar. Die eerste dag moesten we gelijk met alle fractievoorzitters bij de Kamervoorzitter komen voor de formatie. Dan loop je..

