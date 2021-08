Debat van onmacht en ontkenning

Nu heel Afghanistan in handen is van de taliban, en de mogelijkheden om mensen naar Nederland te halen danig zijn beperkt, wil het kabinet zich ruimhartig opstellen jegens Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. De betrokken ministers ontkennen met klem dat de afgelopen maanden te traag en bureaucratisch is gehandeld bij het hierheen halen van tolken.

Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie (midden) tijdens het commissiedebat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan.Â

Den Haag

Bij het debat dinsdag tussen de Kamer en de demissionair ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Broekers-Knol (respectievelijk Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid) spreekt Kaag van ‘een ramp’ die de hele internationale gemeenschap heeft overvallen, ‘ons dus ook’. Vóór het debat is al duidelijk dat een Kamermeerderheid een ruimhartiger aanpak wil, ook voor al die Afghaanse medewerkers die tot dusver onbesproken bleven in de Nederlandse politiek – in tegenstelling tot elders. Kaag neemt die lijn, waarvoor partijgenoot Salima Belhaj zich heeft ingezet in de Kamer, over in haar betoog. ‘Binnen de grenzen van het mogelijke, zullen we de komende etmalen de meest schrijnende gevallen een plek geven.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .