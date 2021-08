Kaag houdt de hakken in het zand en wil niet meer met ChristenUnie regeren

De zomerpauze in de kabinetsformatie heeft D66 niet tot andere inzichten gebracht over de gewenste samenstelling van het nieuwe kabinet. Een doorstart van het huidige kabinet met de ChristenUnie blijft voor partijleider Sigrid Kaag hoogst ongewenst. Haar voorkeur gaat onverminderd uit naar een vijfpartijencoalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks.

‘We hebben er de afgelopen weken goed over nagedacht’, zegt Kaag maandag in het AD. ‘Het roer moet om (....) Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.’ Ze benadrukt dat D66 in haar ogen ‘het vertrouwen en de stem van de kiezers heeft gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen’.

Daarmee grijpen de Democraten de herstart van de formatiebesprekingen aan om eerst de hakken wat steviger in het zand te drukken. Om negen uur vanochtend ontvangt informateur Mariëtte Hamer in het gebouw van de Tweede Kamer de formatieteams van VVD en D66: Mark Rutte en Sophie Hermans namens de VVD, Sigrid Kaag en Rob Jet..

