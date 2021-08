Maandag moet de ‘proeve van een regeerakkoord’ klaar zijn waaraan VVD en D66 sinds juni schrijven

Den Haag

Betrokkenen bij de formatie melden dat Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) maandag klaar zijn met het schrijven van een ‘proeve’ van een regeerakkoord. De verwachting is dat informateur Mariëtte Hamer hen dan zal uitnodigen voor een doorstart van de gesprekken.

Volgens ingewijden zijn VVD en D66 sinds deze week weer in gesprek, na een maand vakantie. De onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase. De komende dagen zullen de formatieteams nog stevig van gedachten wisselen. Hoewel de gesprekken in goede sfeer zouden verlopen, blijven de verschillen groot bij belangrijke thema’s als klimaat, stikstof en migratie. Bovendien willen VVD en D66 in het ‘document op hoofdlijnen’ niet het achterste van hun tong laten zien: ..

